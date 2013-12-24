Россия предупредила Европу: попытки сделать Украину объектом борьбы губительны

Попытки превратить Украину в объект геополитической борьбы погубят и Евросоюз, и Украину.

Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Попытки сделать Украину объектом геополитической борьбы губительны и для Украины, и для Европы, потому что это противоречит современным европейским устремлениям, это противоречит тем задачам, которые выдвигали выдающиеся европейские деятели, которые говорили о едином пространстве от Атлантики до Урала", - подчеркнул дипломат.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, Лавров, отвечая на вопрос об условиях предоставления Москвой кредита Украине, заявил об отсутствии какого-либо заговора.

По его словам, в Кремле Украину расценивают как "ближайшего соседа и близкий народ", а потому российское руководство действовало по христианскому принципу "делай добро ближнему, и тебе это вернется".