Регионал уверяет, что амнистия участников Евромайдана распространяется и на "Беркут"

Закон об амнистии активистам Евромайдана, который 23 декабря подписал Президент Виктор Янукович, для участников акций протеста будет распространяться на "Беркут" и остальных сотрудников милиции.

Об этом заявил депутат фракции ПР Владимир Олейник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Там (в законе - ред.) выделено две категории: участники акций протеста (сотрудники милиции не могут быть участниками акции)… А далее там использовано такое словосочетание: участники акций протеста и массовых мероприятий", - сказал депутат.

По его словам, что правоохранителей можно отнести к участникам именно массовых мероприятий.

"К участникам массовых мероприятий относится милиция, другие граждане, которые не являются участниками официальных акций".

По его мнению, участники акций протеста могут быть привлечены к ответственности, если не освободят помещения и продолжат нарушать законы после вступления в силу закона об "амнистии".

"Захватили помещения. Если приняли амнистию, пожалуйста, освободите помещения, и никакой ответственности. Если вы продолжаете удерживать чужое имущество или помещение, то есть продолжаете это преступление, безусловно, будут привлекаться к ответственности", – сказал нардеп.

Олейник также отметил, что в данном случае будет новый состав преступления.

Напомним, 19 декабря, Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования и наказания участников мирных собраний - акций Евромайдан.



Согласно закону, должны быть освобождены от ответственности лица, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий за их действия и решения в период с 21 ноября 2013 года и дня вступления в силу этого закона.

Все уголовные производства и производства по поводу совершения административных правонарушений, открытых по поводу событий, определенных статей 1 этого закона, подлежат закрытию.