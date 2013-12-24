Янукович о Евромайдане: в этом ничего плохого не было

Президент Виктор Янукович считает, что необходимость защиты интересов и решения проблемных экономических вопросов стали причиной отсрочки подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сказал на встрече с кандидатами на должности глава райгосадминистраций, сообщает пресс-служба главы государства.

Именно это решение правительства стало толчком к созданию Евромайдана, отметил Янукович. В то же время он отметил, что недочетом в этом процессе была недостаточная информационная политика, поскольку людям несвоевременно объясняли позицию власти по отстаиванию национальных интересов.

"Работа, которая была в последнее время проведена по подготовке Соглашения о создании ЗСТ, не учла точку зрения товаропроизводителей, которых оно касается, и точку зрения тех отраслей экономики, которые уязвимы", - подчеркнул Президент.

По его убеждению, эта работа должна была предусматривать встречи с отраслевыми объединениями, изучение их точки зрения, мнения общественности и проведение открытых парламентских слушаний.

Он отметил, что подписание Ассоциации с ЕС в таком виде, как планировалось, привело бы к экономическим потерям в сельскохозяйственной отрасли, транспортном машиностроении, авиастроении, высокотехнологичных отраслях экономики. "Если мы будем подписывать Соглашение на таких условиях - это плохо для нас закончится. И нам не простят люди таких ошибок", - подчеркнул глава государства.

При этом он отметил: "Когда мы получили такой подъем в обществе, когда увидели Евромайдан - я с самого начала говорил, в этом ничего плохого не было. Это стремление людей к лучшей жизни".

"Очень многие люди живут не разумом, а эмоциями", - добавил он. "Во время этого эмоционального взрыва на этом начали играть политики, экстремисты, разного рода провокаторы. Нам надо из этого всего сделать выводы, и мы это делаем, чтобы в ближайшем будущем никогда не допустить таких случаев", - сказал Янукович.

"Господь Бог дал нам это испытание, и мы его должны пройти с открытым лицом, глядя людям в глаза", - резюмировал Президент.

Ранее "Главред" сообщал, что Янукович аплодировал мирному Евромайдану, а спустя несколько дней "Беркут" дубинками разогнал студентов на Майдане Независимости.