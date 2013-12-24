Тимошенко написала письмо Ходорковскому: пожелала быть свободным и успешным

Лидер оппозиции экс-премьер Юлия Тимошенко написала письмо недавно освобожденному экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому.

По ее словам, она приветствует обретение Ходорковским свободы. Для многих людей в мире, по мнению экс-премьера, это знаковое и долгожданное событие, сообщается на сайте партии "Батькивщина".

"Мне кажется, что понимаю некоторые эмоции, которые он сейчас ощущает. Политические заключенные, как и люди, пережившие клиническую смерть, переживают по ту сторону реальности очень схожие ощущения и возвращаются оттуда изменившимися, с непонятными для многих отклонениями от доминирующих в обществе целей и норм", - подчеркивается в письме.

По мнению Тимошенко, она точно знает, что у Михаила Ходорковского нет упоения обретенной физической свободой. "Политические узники, находясь в неволе, по неизвестным законам вырабатывают такое количество внутренней свободы, что ею можно трижды заполнить мир", пишет Тимошенко.

"Не упоение физической свободой его сейчас переполняет, а неземная любовь к своей семье - с горьким привкусом вины перед нею. А еще - благодарность к тем, кто в него верил и за него боролся все эти долгие годы, которая быстро переплавляется в ответственность перед ними".

"А главное, и я в этом твердо уверена, что у Михаила Ходорковского появилось особое вдохновение попробовать сделать мир менее жестоким и более справедливым для многих. Нет сомнений, что он уже давно перерос банальную страсть коллекционирования денежных знаков" - говорится в письме.

Тимошенко также пишет: "И, как многие другие, я верю, что освобождение Михаила Ходорковского подарило миру сильного, интеллектуального, морального воина, который хоть немного, но сможет вместе с другими приблизить человечество к любви и состраданию".

"Дорогой Михаил, будьте свободны и успешны на этом пути", - подчеркнула экс-премьер.

Напомним, после своего помилования Ходорковский призвал Виктора Януковича брать пример с российского коллеги Владимира Путина и освободить Юлию Тимошенко.

Как известно, Ходорковский был помилован Путиным и освобожден из колонии 20 декабря.



Сейчас он находится в Германии и уже дал первое интервью: подробности и видео смотрите здесь.