Азаров рассказал, как Украина будет сотрудничать с Таможенным союзом

Украина рассматривает сотрудничество со странами Таможенного союза, прежде всего как сотрудничество в рамках зоны свободной торговли стран СНГ.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, после заседания Высшего Евразийского экономического советапишет Интерфакс-Украина.

"Нам сегодня была дана возможность изложить свою позицию, и она заключается в том, что Украина, прежде всего, рассматривает сотрудничество со странами Таможенного союза как сотрудничество в рамках зоны свободной торговли. И это соглашение, которое было подписано и ратифицировано Украиной, должно быть реализовано в полном объеме", - сказал он журналистам во вторник в Москве.

Азаров отметил, что все решения, которые были приняты в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, касались прежде всего устранения барьеров, в первую очередь во взаимной торговле.

Напмоним, во время заседания совета Азаров встретился с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

В ходе встречи, которая продлилась более часа, премьеры обсудили вопросы торгово-экономического развития.