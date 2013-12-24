Прокуратура передала в суд дело Власенко

В деле против защитника экс-премьера Юлии Тимошенко – Сергея Власенко об избиении бывшей жены Натальи Окунской утвердили обвинительный акт, который был направлен в суд.

Об этом со ссылкой в пресс-службу Генпрокуратуры сообщает Радио "Свобода".

В дальнейшем суд принять к рассмотрению материалы и назначить дату предварительного слушания, сообщили в ведомстве.

Ранее "Главред" сообщал, что первый замлидера партии " Батькивщина" Александр Турчинов заявил, что власть планирует арестовать Власенко, чтобы лишить Тимошенко защиты.

Он напомнил, что бывшая жена Власенко Наталья Окунская через пять лет подала против него иск, обвинив своего бывшего мужа в избиении.

Также напомним, что суд отпустил Власенко под залог в 22 тыс. 940 гривен и разрешил ездить в Харьков к Тимошенко.