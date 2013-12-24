Медведев - Азарову: надо не обижаться, а призадуматься и работать

Российский премьер Дмитрий Медведев на московской встрече с украинским коллегой Николаем Азаровым призвал "не обижаться" на то, что возникают проблемы, а налаживать отношения Украины и России.

"Мы действительно должны реанимировать очень многое из того, что, к сожалению, за последнее время было растрачено в российско-украинских отношениях. Лишь один момент - не повод для того, чтобы на кого-то обижаться, но повод для того, чтобы призадуматься и работать", - цитирует Медведева пресс-служба российского правительства.

Также он отметил, что впервые в истории "на первый уровень" вышли торговые отношения РФ с Беларусью, а не с Украиной.

Всегда традиционно была Украина на переднем плане – просто потому, что разный масштаб экономики, тут, что называется, дело не в обидах и в каких-то других моментах. Поэтому важно восстановить и торгово-экономическое сотрудничество, и инвестиционное сотрудничество. Будем двигаться в рамках тех планов, которые в настоящий момент намечены", - сказал Медведев.

Напомним, Азаров во время встречи с Медедевым подтвердил, что Украина получила первые 3 миллиарда долларов российского кредита и назвал его серьезным стабилизирующим фактором для отечественной экономики.

Кроме того, говоря об отношениях с Таможенным союзом, Азаров сказал, что Украина, прежде всего, намерена сотрудничать со странами-членами ТС в рамках зоны свободной торговли СНГ.