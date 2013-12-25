"Список Царева" выгоден России и грозит Евромайдану "охотой на ведьм" - эксперты

25 декабря 2013, 11:44

Эксперты рассказали "Главреду", по кому "бьет" возможный запрет на въезд иностранцев в Украину.

"Список Царева" назвали угрозой для Евромайдана

 "Список нардепа Царева", предполагающий запрет на въезд в Украину иностранцам, поддержавшим протесты на Евромайдане, может привести к дипломатическому скандалу и ухудшить отношения с западными партнерами.

Такое мнение единогласно выразили опрошенные "Главредом" эксперты. Они уверены, что этот шаг навязывается Украине "извне", чтобы поссорить ее с европейскими странами и подтолкнуть в сторону России.

Кроме того, политологи считают, что в случае реализации инициативы регионала, в Украине могут начаться преследования активистов Евромайдана, которые теоретически могли бы стать основными участниками протестов в 2015 году, перед президентскими выборами.

Григорий Перепелица

Эксперт по вопросам международной политики, доктор политических наук Григорий Перепелица:

Не думаю, что люди, попавшие в этот список, могут представлять серьезную угрозу для нынешней украинской власти. Некоторых из них я очень хорошо знаю: Умланд, к примеру, преподает в Киево-Могилянской академии, он – политолог, который не занимается никакой политической деятельностью и не консультирует политические партии.

Потому, на мой взгляд, идет надуманная "охота на ведьм", чтобы лишить оппозицию интеллектуальной поддержки. Ведь очевидно, что у оппозиции нет ни стратегии дальнейших действий, ни конкретной программы, ни плана. Она переживает "интеллектуальную импотенцию", поэтому, безусловно, нуждается в помощи политологов, людей, которые в состоянии предложить какие-то концептуальные реформы. У власти есть опасения, что люди, имеющие определенный опыт или знания, как Саакашвили (также внесенный в список - ред.), могут помочь найти путь, по которому нужно двигаться.

Но, по крайней мере, ни Кузьо, ни Умланд не играют особой роли – они преподаватели, ученые, политологи. Потому, скорее, это надуманная, нежели реальная опасность.

Если данное решение все-таки будет принято, то МИД должен объяснить странам, гражданами которых являются эти люди, на каком основании им запрещают въезд в Украину. А оснований никаких нет. Потому не думаю, что решение примут автоматически, ведь МИД должен найти серьезные причины, которых я, к примеру, не вижу.

Чтобы догадаться, какими будут последствия, следует вспомнить скандал с Нико Ланге, когда его задержали в аэропорту (в 2010 году - ред.), что существенно ухудшило отношения перед встречей Януковича и Меркель. То есть, все это может превратиться в дипломатический скандал, что ухудшит отношения Украины с ключевыми западными партнерами.

Валерий Чалый

Заместитель генерального директора по международным вопросам Центра Разумкова Валерий Чалый:

Я считаю данную инициативу провокацией против Украины, а точнее – против действующей власти. Это попытка замарать власть такими действиями, чтобы позже они отразились на имидже Президента, Министерства иностранных дел Украины и других структур, и, таким образом, подтолкнуть Украину к изоляции на Западе и большей открытости Востоку. Это провокация, которая – сознательно или нет – поддерживается органами украинской власти.

Речь идет и об иностранных гражданах, и об украинских организациях и гражданах. Больше всего удивляет то, что это осуществляется не после анализа госструктурами, а с подачи одного из приверженцев "русского мира", депутата, который является своего рода посредником между центром принятия решений и нашими министерствами и ведомствами.

Знаю точно, что уже есть официальные письма зарубежных государств относительно своих организаций, которые находятся в "списке Царева". Хотя, очевидно, что Царев – это только ретранслятор, и через него просто "слили" информацию. Просто так это не пройдет, и цели, которые преследовались провокаторами, начинают реализовываться, а эта провокация будет только распространяться дальше. Неспроста же появились инициативы на местах о том, чтобы запретить деятельность иностранных доноров, организаций, работающих с иностранными (донорскими) структурами. Сценарий понятен: у нас перед глазами соседи, которые все это воплотили в своих странах. Цель, по сути, состоит в том, чтобы оттолкнуть Украину от Евросоюза и Запада, создав тем самым здесь большие проблемы.

Но следует помнить, что больше всего внешней помощи и грантов получает государство, украинский Кабинет министров. В итоге все эти правительственные программы могут оказаться под вопросом. То есть, это подрыв экономической безопасности страны.

СБУ в этом случае следует не запрещать въезд этим гражданам, а выяснить, что это за провокация, откуда она, и каким образом повлияет на Президента, правительство и страну в целом.

У меня нет никаких сомнений относительно целей этих провокаций. Подобные истории были в 2003-2004 годах, сейчас – то же самое, но сегодня включается еще и репрессивный элемент на первой же стадии.

В свое время были "списки персон нон грата" между Украиной и Россией. Тогда министр иностранных дел Порошенко и коллеги из России отказались от них, потому что нельзя это делать в списочном порядке. Есть отдельные случаи, которые должны рассматриваться.

Сейчас совершенно другая ситуация: вкидывается какой-то список, вкидывается извне, а наша СБУ "берет под козырек", МИД уже готов это выполнять – вот это меня беспокоит. Это важно: все это – признаки внешнего управления. Это одна из угроз национальной безопасности стране. Если так будет продолжаться и в дальнейшем, это будет свидетельствовать о том, что центр управления этими вопросами находится извне, а не внутри страны.

Это чистой воды провокация. Эти списки – только начало. Вторая стадия, которая начнется, если не остановить первую – "охота на ведьм" внутри страны.

Реакция других стран, безусловно, будет жесткой. Она может быть не публичной, но жесткой. Вспомнить хотя бы недавнюю ситуацию с представителем Фонда Аденауэра Нико Ланге: безосновательный запрет въехать в страну для него привел к охлаждению политических отношений Президента Украины и канцлера Ангелы Меркель. Сейчас может быть то же в разных направлениях.

Понятна провокация, понятна цель, но непонятно, почему наши, украинские, ведомства работают в данной провокации. Это все разработанная спланированная системная кампания, которая только начинается. Если СБУ работает на интересы нашей страны, то в ее силах остановить начавшийся процесс.

Тарас Чорновил

Экс-народный депутат Тарас Чорновил:

Когда-то Елена Лукаш сказала, что Царев элементарно ретранслирует все то, что ему говорят у Медведчука, и является глашатаем тех тезисов, за которые ему заплатили. Фраза Царева – это просто озвучивание тех пожеланий, которые есть у российского руководства.

Меня тревожит больше позиция СБУ, которая должна была бы заниматься вопросами украинской безопасности, но которая стала полностью марионеткой российских спецслужб. Начиная с того, что кадровый состав замешан на пророссийском и очень зависимом от России офицерском составе, регулярно происходят изменения, еще больше углубляющие этот процесс.

Сейчас мы наблюдаем выполнение прямых указаний о том, кто нежелателен в Украине и не должен туда допускаться. Думаю, что списки составляются уже даже не в Украине. В 2004 году уже СБУ пыталась составить такие списки, но они так и не были реализованы. Но люди, которые попали в те списки, могли представлять какую-то угрозу в плане радикализации ситуации, переведения ее в революционное русло. Но даже тогда эти списки не были реализованы.

Сегодня же Майдан проявил такую самоорганизацию и отстраненность от любого внешнего влияния или влияния политиков, что повлиять на него каким-либо образом невозможно. Те же сербы говорили, что приезжали сюда пофотографироваться и поизучать опыт Майдана, не более того. А я сербов немного знаю и могу с уверенностью сказать, что их стиля работы на Майдане даже близко не было. Иначе это были бы намного более радикальные действия.

В свое время Януковичу оказали очень плохую услугу, когда одного из известных немецких политологов выгнали из Украины в тот момент, когда он должен был ехать в Германию. Этого было достаточно, чтобы визит был фактически сорван, а экономические темы, которые должны были обсуждаться, были смазаны. Потому, я считаю, что это один из российских планов для дальнейшей изоляции Украины и Януковича. Запрет въезда иностранным бизнесменам, аналитикам, политологам, руководителям аналитических служб – все это будет расценено, как постепенная сталинизация Украины. И вся роль Януковича будет постепенно сводиться к роли Лукашенко.

Думаю, что сейчас может начаться запугивание или подкуп тех активных лидеров, которые сейчас засветились на Майдане. Особенно – региональных лидеров. К примеру, то, что мы видим на Волыни: человека хотят судить за перевернутый портрет Януковича. Такие вещи сейчас могут начаться массово, но не будут носить тотальный характер. Наверное, власть поняла, что тактика запугивания дает совершенно противоположный эффект. Потому будут единичные отдельные случаи.

Могут использоваться бандитские методы: запугивания, нападения (отметим, что избиение Татьяны Чорновил произошло уже после заявления эксперта - ред.), поджогов машин. Вот такими методами могут пытаться деморализовать и локализовать тех лидеров, которые могли бы стать основой Майдана в 2015 году.

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