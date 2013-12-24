Чорновил о "черном списке" Царева: Россия реализует планы по изоляции Украины

Составленный регионалом Олегом Царевым список из 36-ти иностранцев, которым хотят запретить въезд в Украину из-за их симпатии к акции Евромайдан, является озвучиванием пожеланий руководства РФ.

Об этом экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"Когда-то Елена Лукаш (глава Минюста – Ред.) сказала, что Царев элементарно ретранслирует все то, что ему говорят у Медведчука, и является глашатаем тех тезисов, за которые ему заплатили. Фраза Царева – это просто озвучивание тех пожеланий, которые есть у российского руководства", - поделился мнением эксперт.

"Меня тревожит больше позиция СБУ, которая должна была бы заниматься вопросами украинской безопасности, но которая стала полностью марионеткой российских спецслужб. Начиная с того, что кадровый состав замешан на пророссийском и очень зависимом от России офицерском составе, регулярно происходят изменения, еще больше углубляющие этот процесс", - подчеркнул Чорновил.

По его словам, сейчас мы наблюдаем выполнение прямых указаний о том, кто нежелателен в Украине и не должен туда допускаться. "Думаю, что списки составляются уже даже не в Украине. В 2004 году уже СБУ пыталась составить такие списки, но они так и не были реализованы. Но люди, которые попали в те списки, могли представлять какую-то угрозу в плане радикализации ситуации, переведение ее в революционное русло. Но даже тогда эти списки не были реализованы", - рассказал экс-нардеп.

"Сегодня же Майдан проявил такую самоорганизацию и отстраненность от любого внешнего влияния или влияния политиков, что повлиять на него каким-либо образом невозможно. Те же сербы говорили, что приезжали сюда пофотографироваться и поизучать опыт Майдана, не более того. А я сербов немного знаю и могу с уверенностью сказать, что их стиля работы на Майдане даже близко не было. Иначе это были бы намного более радикальные действия", - предположил Чорновил.

Он считаю, что это - один из российских планов для дальнейшей изоляции Украины и Президента Виктора Януковича. "Запрет въезда иностранным бизнесменам, аналитикам, политологам, руководителям аналитических служб – все это будет расценено, как постепенная сталинизация Украины. И вся роль Януковича будет постепенно сводиться к роли Лукашенко", - резюмировал эксперт.

Ранее "Главред" сообщал, что за симпатии к Евромайдану в ближайшее время из страны могут выдворить 200 иностранцев.

фото: vu.ua