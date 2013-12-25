Под Киевом жестоко избили активистку Евромайдана Татьяну Чорновил: опубликованы фото и видео

На Киевщине в городе Борисполе жестоко избили журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновил, которая известна резонансными и рискованными расследованиями коррупционных схем.

Ее машину подрезал джип, неизвестные вытащили ее из авто и начали избивать, пишет "Украинская правда" со ссылкой на сообщения в соцсети.

В травмпункт ее доставила милиция, правоохранители подобрали избитую журналистку на улице.

У Татьяны - сотрясение мозга и многочисленные гематомы, ей зашили лицо. Также журналистка не может самостоятельно ходить, ее на рентген повезли в кресле.

Позже Татьяна рассказала, что она возвращалась к себе домой в село Гора, когда заметила, что за ней следят.

Она резко повернула обратно в Борисполь, но позже ее машину несколько раз ударили кузовом другого авто. Она остановилась. Из машины выбежали двое мужчин, они разбили стекло. Женщина пыталась убежать. Ее догнали и начали бить, - пишет в своем Facebook журналист Мустафа Найем.

Сейчас стало известно, что Татьяну Чорновил перевозят в киевскую больницу "Борис", что на проспекте Бажана, 12а. Ее состояние медики оценивают как тяжелое, но потерпевшая пришла в себя.

Свидетелей чудовищного избиения журналистки призывают не отмалчиваться. По горячим следам пытаются найти зацепки, чтобы выйти на след неизвестных, которые избили активистку Евромайдана.

Утром, 25 декабря, в Интернете появилось первое видео после жестокого избиения журналистки и активистки Евромайдана Татьяны Чорновил. У женщины - сотрясение мозга и многочисленные гематомы, она едва может говорить.

В автомобиле Татьяны был найден видеорегистратор. Его забрали активисты для того, чтобы изучить информацию, что там сохранена.

Как сообщил Громадському ТВ активист Алексей Гриценко, который получил звонок от Чорновол в эту ночь, 24 декабря Татьяна ездила снимать дома министра внутренних дел Захарченко и генпрокурора Виктора Пшонки. Во время последней съемки за ней следили "беркутовцы". Информацию о доме Захарченко Татьяна успела опубликовать.

Напомним, 24 декабря в Харькове произошло нападение на одного из организаторов местного Евромайдана – Дмитрия Пилипца, который получил четыре ножевых ранения.

Инцидент произошел на улице Иванова возле здания облгосадминистрации. Известно, что Пилипца избили, а как минимум один удар ножом пришелся в бедро потерпевшего. Первую помощь окровавленному Пилипцу оказали случайные прохожие.

видео: youtube.com