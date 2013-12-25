Евромайдан выстоял "одну из самых сложных ночей": опубликованы фото

Сегодняшнюю ночь, 25 ноября, на Евромайдане назвали самой сложной.

Со сцены на Майдане Независимости людям сообщили о зверском избиении журналистки Татьяны Чорновил и нападении с ножом на соорганизатора харьковского Евромайдана. К пострадавшим выехали депутаты от оппозиции.

Также с Майдана выводили провокаторов, - сообщил нардеп Андрей Парубий в своем Facebook. Политик также назвал прошедшую ночь "одной из самых сложных" для Евромайдана.

Однако, несмотря на сообщения о нападениях, на Майдане продолжают самоотверженно работать медики, службы питания, охрана.

Тем временем, в социальных сетях звучат мысли о походе людей в поместье министра МВД Виталия Захарченко, оппозицию обвиняют в бездействии, а людей призывают объединяться.

Напомним, В городе Борисполе жестоко избили журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновил.

Напомним, 24 декабря в Харькове произошло нападение на одного из организаторов местного Евромайдана – Дмитрия Пилипца, который получил четыре ножевых ранения.