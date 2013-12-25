Евромайдан после избиения Чорновил пришел требовать отставки Захарченко

25 декабря 2013, 09:06

Активисты пикетируют здание МВД.

Журналистка Татьяна Чорновил после избиения

Активисты Евромайдана после жестокого избиения журналистки Татьяны Чорновил начали пикет здания Министерства внутренних дел. Протестующие требуют отставки главы МВД Виталия Захарченко.

"Требуем от Захарченко уйти в отставку! Свобода или смерть. Пикет под МВД уже начался", - сообщается на странице Евромайдана в Facebook.

"Требуем немедленно написать и подать заявление об отставке", - отмечается, в свою очередь, в обращении активистов к Захарченко, опубликованном Игорем Луценко в блоге на "Украинской правде".

"События последнего месяца показали, что Вы не способны выполнять свои прямые обязанности: главнейшая задача и вообще цель существования милиции в Украине – защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан – полностью Вами провалена", - подчеркивается в обращении.

"Вместо выполнения своих обязанностей Ваше министерство с Вашего ведома совершило и продолжает совершать преступления против людей, которых должны защищать", - возмущаются активисты.

"Кровавый разгон мирных демонстрантов в ночь на 30-е ноября на Майдане Независимости, явное превышение властных полномочий, садистское жестокое избиение и/или задержание случайных мирных участников протеста, в частности, журналистов перед Администрацией президента 1-го декабря, продолжение преступных действий – попытка разгона и избиение мирных протестующих в ночь на 11-е декабря", - напоминают они.

Активистов возмущает, что ни один работник МВД "в течении почти месяца с момента совершения первого преступления не уволен из милиции, ни один из работников МВД не уведомлен о подозрении в совершении данных преступлений".

"Все организовано и по всем признакам преступная группировка МВД продолжает преступную деятельность против своих граждан", - заявляют евромайдановцы.

"При этом расследование многочисленных преступлений, совершенных по отношению к активистам и организаторов мирных акций протеста в период с 22 ноября 2013 года Вашим министерством фактически игнорируется", - убеждены активисты.

Напомним, Татьяна Чорновил была жестоко избита ночью 25 декабря. 

Кроме того, в Харькове было совершено нападение на одного из организаторов местного Евромайдана Дмитрия Пилипца - он получил несколько ножевых ранений.

 

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