Завтра вступает в силу закон об амнистии активистов Евромайдана

26 декабря в Украине вступит в силу Закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследований и наказания лиц о событиях, которые имели место во время проведения мирных собраний"

Согласно этому документу, активисты мирных акций протеста освобождаются от уголовной ответственности. Теперь все митингующие, осужденные с 21 ноября, получат амнистию, сообщает УНН.

Соответствующий документ опубликован в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" сегодня, 25 декабря, и вступит в силу завтра, 26 декабря.

Данный Закон также определяет, что все уголовные производства и производства по совершению административных правонарушений, открытые в связи с событиями в период с 21 ноября и до дня вступления в силу закона, подлежат закрытию.

Напомним, 19 декабря, Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования и наказания участников мирных собраний - акций Евромайдан.



Согласно закону, должны быть освобождены от ответственности лица, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий за их действия и решения в период с 21 ноября 2013 года и дня вступления в силу этого закона.



Все уголовные производства и производства по поводу совершения административных правонарушений, открытых по поводу событий, определенных статей 1 этого закона, подлежат закрытию.

23 декабря Президент Виктор Янукович подписал Закон об амнистии.