Грузия потребовала от Украины объяснений по "черным спискам"

Посольство Грузии обратилось с официальной нотой к МИД Украины с требованием объяснить причины запрета на въезд в страну для ряда грузинских граждан.

Об этом программе "События" на телеканале "Украина" заявил посол Грузии в Украине Михеил Уклеба, передает РБК-Украина.

"Мы, естественно, обратились с официальной нотой, как это полагается посольству, к Министерству иностранных дел Украины. Сейчас ожидаем официального ответа", - отметил дипломат.

В то же время в украинском МИДе заверили, что запрещать въезд в страну – не в их компетенции.

"К таким органам относятся Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел Украины, Департамент пограничной службы и Государственная служба миграционного контроля", - рассказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Напомним, процедуру внесения 36 иностранцев, среди которых – граждане Грузии, Германии и США, инициировал народный депутат от Партии регионов Олег Царев.

8 декабря он подал соответствующий запрос на имя главы СБУ Александра Якименко и министра иностранных дел Леонида Кожары. По его мнению, "дестабилизация ситуации в Украине, уличная активность и захваты зданий носят спланированный характер", а "организация подобных кампаний требует участия специалистов соответствующего профиля".

В самой СБУ официальных комментариев по данному поводу пока не было.

20 декабря стало известно, что в Украину не пустили грузинского журналиста - Давида Какулию.

Кроме того, еще один из фигурантов списка — предприниматель Георгий Киквадзе — в субботу, 21 декабря, также не смог пересечь государственную границу Украины.

Посол Грузии в Украине Михаил Уклеба ранее подтверждал, что в Украину уже не смогли въехать три человека, фигурирующих в запросе Олега Царева.

"Я подтверждаю факт с Георгием Киквадзе — он вернулся в Грузию. Было еще два таких случая — не смогли въехать журналист "Рустави-2" Давид Какуля и еще один человек. Мы сейчас работаем с МИДом и пытаемся выяснить, насколько соответствует действительности список депутата Царева, и насколько люди, которые есть в этом списке, соответствуют предъявленным критериям",— сообщил Уклеба.

На вопрос о том, какие ответные шаги могут последовать в адрес Украины со стороны Грузии, дипломат ответил уклончиво: "Украина для нас дружественная страна, и мы проводим соответствующую работу — пытаемся уточнить информацию. Надеюсь, все вопросы мы разрешим в конструктивном русле".

Отметим, что, по украинскому законодательству, запретить въезд в страну можно трем категориям граждан: лицам, причастным к уголовным правонарушениям, террористической деятельности или же тем, кто может угрожать национальной безопасности страны.

В списке Царева – именно представители третьей категории.