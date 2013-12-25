Избиение Татьяны Чорновил: Янукович требует срочного расследования

Президент Украины Виктор Янукович поручил министру внутренних дел Виталию Захарченко срочно принять все необходимые меры для расследования избиения журналистки Татьяны Чорновил.

Как сообщается на сайте главы государства, Янукович обратился с соответствующей просьбой к Генпрокурора Виктору Пшонке.

Президент жестко осудил это проявление насилия и отметил, что правоохранители должны раскрыть это преступление и привлечь виновных к ответственности, сообщили в пресс-службе.

Напомним, милиция Киевской области открыла уголовное производство по факту зверского нападения на общественную активистку Татьяну Чорновил.

Как сообщал "Главред", в городе Борисполе на Киевщине неизвестные жестоко избили журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновил.



24 декабря Татьяна ездила снимать дома министра внутренних дел Захарченко и генпрокурора Виктора Пшонки. Во время последней съемки за ней следили "беркутовцы". Информацию о доме Захарченко Татьяна успела опубликовать.