Журналистка Татьяна Чорновил рассказала, за что ее избили

Журналистка и активистка Евромайдана Татьяна Чорновил, которая была жестоко избита сегодня ночью, связывает нападение на себя с активной общественной деятельностью.

Об этом сообщил депутат от фракции Батькивщина, экс-глава киевской милиции Виталий Ярема, пишет Радио Свобода.

"Она рассказала в беседе, что в течение дня она посещала место жительства Генерального прокурора Виктора Пшонки и министра внутренних дел Виталия Захарченко и связывает эти события как раз со своей деятельностью как общественного активиста", - сказал Ярема.

Напомним, ночью, 25 декабря, на бориспольской трассе под Киевом автомобиль Shevrolet Aveo, которым управляла Татьяна Чорновил, был подрезан и поврежден джипом, из которого вышли неизвестные. Они разбили стекло в ее машине. Журналистка выскочила из автомобиля и попыталась убежать, нападавшие догнали ее и жестоко избили.

Сейчас у Татьяны, которая находится в больнице, диагностировано сотрясение мозга, гематомы на лице, сломан нос.

Как сообщал ранее "Главред", правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство".

Президент Виктор Янукович поручил главе МВД Виталию Захарченко и Генпрокурору Виктору Пшонке срочно расследовать избиения журналистки Татьяны Чорновил.