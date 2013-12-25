СБУ опровергла существование "черного списка Царева" - СМИ

В СБУ по-прежнему воздерживаются от официальных комментариев относительно запрета на въезд в Украину для ряда иностранных граждан, передает "Сегодня".

При этом источники издания в спецслужбе сообщили, что никаких "черных списков" нет, а работа ведется по отдельным людям.

"Списков не существует, но по конкретным людям работа ведется, и есть граждане, чей въезд в Украину нежелателен", - сообщил источник.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня в МИД Украины с официальной нотой обратился посол Грузии, который потребовал объяснений относительно запрета на въезд ряду граждан страны.

В ответ министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил, что запрет на посещение Украины находится вне компетенции МИДа, соответствующее решение могут принимать: СБУ, МВД, Государственная пограничная служба и миграционная служба Украины.