Избиение Татьяны Чорновол: главные подробности

На Киевщине в городе Борисполе в ночь на 25 декабря, неизвестные зверски избили журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновол, которая известна резонансными и рискованными расследованиями.

Вечером 28 декабря в разговоре с активистом Евромайдана Зоряном Шкиряком журналистка рассказала, что подозревает в организации нападения лично главу киевского "Беркута".

По делу об избиении были задержаны пять человек, позже все они были арестованы судом на два месяца: Александр Храмцов, на чье имя был зарегистрирован джип Porsche Cayenne, на котором приехали нападавшие, Андрей Насиковский и Сергей Котенко, ночевавший в ночь нападения у Насиковского.

Интересно, что владелец джипа, Сергей Котенко, назвал себя "случайным свидетелем" нападения и поведал невероятную историю о попытке продать автомобиль.

Последним, 28 декабря, был арестован пятый подозреваемый: его имя в милиции до сих пор не сообщили, однако стало известно, что он - единственный, кто признался в избиении журналистки. По информации СМИ, это Роман Залюбовский – житель Днепродзержинска, 1979 года рождения.

Всем подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Тем временем, состояние избитой журналистки стремительно улучшается. Врачи довольны ходом лечения и предположили, что Новый год Татьяна может встретить у себя дома.

Рассказывая о ходе расследования дела, МВД упомянуло имена ряда оппозиционных нардепов, якобы связанных с нападавшими, а братьев Кличко обвинило в связях с бандой "Рыбки".

В ответ Виталий Кличко потребовал провести объективное расследование и найти настоящих исполнителей и заказчиков избиения Татьяны Чорновол и заявил, что МВД стало карательныи отрядом власти.

Напомним, что вызванный в милицию на допрос по делу Чорновол нардеп от "Батькивщины" Николай Княжицкий так и не понял, зачем его туда вызывали.

"Был в милиции. Дал показания по делу избиения Татьяны. Почему вызвали – так и не понял. Они тоже. Кроме Чорновол в этом деле никого не знаю", - написал депутат.

Отметим, что ранее в МВД причиной вызова депутатов на допрос называли заявления бывшего владельца ТВi Константина Кагаловского, который заявил, что нардепы Давид Жвания и Николай Княжицкий имеют отношение к задержанному по делу об избиении журналистки Сергею Котенко.

Друзья подозреваемого Храмцова рассказали, что во время нападения был в ресторане "Крещатик" и даже представили видео с доказательством его алиби.

МВД переквалифицировало уголовное производство по делу о нападении на Чорновол с "хулиганства", дополнив статьей "нанесение тяжелых телесных повреждений".

Милицией были задержаны двое: Андрей Насиковский и Александр Храмцов, на которого зарегистрирован джип Porsche Cayenne. В четверг, 26-го декабря, милиция вручила Насиковскому подозрение, переквалифицировав его статус со свидетеля в подозреваемые. При этом подозреваемый почти сутки находился в РОВД, он был лишен воды, пищи и адвоката.

26 декабря милиция задержала Сергея Котенко, который скрывался около двух дней.

А на следующие день был задержан брат Сергея Котенко Александр.

Позже милиция рассказала о результатах допроса задержанных. Оказалось, что один из них уже имел проблемы с законом (но в МВД не сообщили - кто именно). Также выяснилось, что Котенко причастен к управлению фирмой, которая контролировала телеканал ТВi.

В МВД также сообщили, что "для получения дополнительной информации" на допрос вызваны народные депутаты от "Батькивщины" Виталий Ярема и Николай Княжицкий, а также внефракционный Давид Жвания.

Несмотря на то, что родственники Татьяны говорят, что давно ждали расправы над ней за ее статьи и журналистские расследования, в милиции все списывают на банальный дорожный конфликт, уверяя, что Чорновол протаранила Porsche Cayenne, принадлежащий киевским "мажорам", который они собирались продавать. Якобы девушка не хотела выходить из машины, из-за чего трое мужчин потеряли контроль над собой.

Как заявил замначальника Главного следственного управления МВД Олег Татаров: "Автомобиль ... принадлежит одному из (задержанных) лиц... это гражданин Украины. Отношения к политической деятельности он, по предварительным данным, никакого не имеет".

Зверски избитой журналистке предстоит ряд сложных операций – ее нос сломан в пяти-семи местах, поэтому лицо будут собирать заново. После операций ей должны будут делать пластику.

Тем временем, к вечеру 26 декабря состояние Чорновил значительно улучшилось - ее перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

Сама журналистка рассказала, что во время избиения боялась, что ее убьют.

В Броварах Киевской области был найден разбитый джип Porch Cayene Turbo, на котором ехали подозреваемые в избиения журналистки Татьяны Чорновол. При этом на машине были видны следы столкновения.

После задержания двух подозреваемых следствие назвало имя третьего обидчика журналистки – Сергея Котенко - и опубликовало его фото. Позже в активисты разыскали Котенко в соцсетях, как оказалось, парень ведет весьма активный образ жизни, любит катание на сноуборде и дорогие машины (фото).

Журналисты выяснили, что на имя владельца машины - Александра Храмцова - зарегистрирована первичная организация Партии регионов в одном из районов Запорожья.

Позже было опубликовано также и видео регистратора из автомобиля журналистки, на котором четко видно - неизвестные пытались спровоцировать столкновение, и неоднократно "подрезали" машину Чорновол. Представители оппозиции заявили, что не отдадут милиции видеорегистратор с машины Чорновол, поскольку хотят противопоставить имеющуюмя информацию данным следствия.

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Пашинский рассказал, что у Чорновол многочисленные переломы и она очень плохо себя чувствует. По словам политика, Татьяне понадобится три операции. И это необходимый минимум при оптимистических прогнозах, говорит нардеп.

Милиция рассматривает три основные версии избиения журналистки - ее профессиональная деятельность, совершение ДТП и провокации со стороны неких лиц.

Интересно, что сама Чорновол рассматривает лишь один вариант причины избиения - свою профессиональную деятельность.

Украинские депутаты прокомментировали "Главреду" нападение на Чорновол. Так в оппозиции это происшествие назвали местью власти и намерением запугать активистов Евромайдана, а в ПР намекнули, что оно может быть связано с "пиаром".

По словам свободовца Игоря Мирошниченко, сейчас запугиваются все оппоненты власти.



"Власть сейчас пытается запугать всех неугодных, всех, кто с ней не согласен и разоблачает ее деятельность. Потому понятно, что избиение Татьяны Чорновол – никакое не хулиганство, а месть за ту информацию, которую она раскрывала и обнародовала. Но власть должна понимать, что запугать Майдан, угрожать ему такими методами невозможно. А факт насилия может вызвать очередную волну возмущения и еще большее сопротивление, как это уже несколько раз было с Майданом", - сказал политик.

В свою очередь лидер УДАРа Виталий Кличко в комментариях СМИ также осудил нападение на Татьяну.

"Напасть на женщину, стаей, ночью могут лишь трусливые с ментальностью рабов существа, которые выполняют задачи более жалких аморальных созданий", написал политик на своей страничке в соцсети.

У депутата же от Партии регионов Вадим Колесниченко, появились "вопросы" по поводу избиения Чорновол.



"Власть будет действовать в соответствии с действующим законом, поданными заявлениями и имеющимися уликами. Но эта Чорновол – странный человек: она постоянно в тех местах, где ее бьют. Это вызывает слишком много вопросов, и это уже перебор как для одного журналиста. Нужно еще разобраться и понять, что там за побои, чтобы это не оказалась какая-то инсценировка", - сказал регионал.



"Потому что ее (Чорновол - ред.) действия направлены только на одно – на привлечение внимания к себе любимой", - говорит регионал.

Как рассказала сама Татьяна, она возвращалась домой в село Гора, Бориспольского района после сьемки домов Генпрокурора Виктора Пшонки и министра внутренних дел Виталия Захарченко. На бориспольской трассе ее vfiye Chevrolet Aveo подрезал джип, из него вышли три парня и разбили стекло в ее машине. Журналистка выскочила из автомобиля и попыталась убежать, нападавшие догнали ее и жестоко избили.

В беседе с нардепами, Чорновол сказала, что связывает эти события как раз со своей деятельностью как общественного активиста.

Как сообщил активист Алексей Гриценко, во время последней съемки за ней следили "беркутовцы". Информацию о доме Захарченко Татьяна успела все же опубликовать.

Президент Виктор Янукович поручил главе МВД Виталию Захарченко и Генпрокурору Виктору Пшонке срочно расследовать избиения журналистки Татьяны Чорновол.

Интересно, что ведущие западные СМИ, которые отреагировали на избиение журналистки, связывают инцидент с ее оппозиционной деятельностью и нашумевшими репортажами о роскоши особняков руководства страны.

видео: youtube.com, 5 канал, ТСН