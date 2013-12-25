Добкин считает, что избиение Чорновил было акцией "современных нацистов"

Добкин считает, что журналистку Татьяны Чорновил избили "современные нацисты", которым уже не нужно "поджигать Рейхстаг".
Избиение Татьяны Чорновил было подстроено современными нацистами.
Об этом заявил харьковский губернатор Михаил Добкин на своей странице в Twitter.
"Зачем сегодня современным нацистам поджигать Рейхстаг, если можно поколотить с десяток своих засвеченных в СМИ активистов и дело готово", - написал он.
Через несколько минут Добкин добавил новую запись.
"И что характерно, бьют только тех активистов майдана, кто ведет свою общественную деятельность за деньги от зарубежных грантов", - отметил он.
Напомним, ранее Добкин неоднократно высказывался по поводу событий на Евромайдане, и даже предлагал перенести столицу из Киева в Харьков.
Как известно, поджог Рейхстага в 1933 году спровоцировал массовые нападения на коммунистов и привел Гитлера к власти в Германии.