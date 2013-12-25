Добкин считает, что избиение Чорновил было акцией "современных нацистов"

Избиение Татьяны Чорновил было подстроено современными нацистами.

Об этом заявил харьковский губернатор Михаил Добкин на своей странице в Twitter.

"Зачем сегодня современным нацистам поджигать Рейхстаг, если можно поколотить с десяток своих засвеченных в СМИ активистов и дело готово", - написал он.

Через несколько минут Добкин добавил новую запись.

"И что характерно, бьют только тех активистов майдана, кто ведет свою общественную деятельность за деньги от зарубежных грантов", - отметил он.

Напомним, ранее Добкин неоднократно высказывался по поводу событий на Евромайдане, и даже предлагал перенести столицу из Киева в Харьков.

Как известно, поджог Рейхстага в 1933 году спровоцировал массовые нападения на коммунистов и привел Гитлера к власти в Германии.