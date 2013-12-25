Зверски избитую Татьяну Чорновил перевели в реанимацию: ей понадобится три операции.

Избитую сегодня ночью журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновил перевели в реанимационное отделение в одной из киевских больниц.

Об этом рассказал нардеп от фракции "Батькищина" Сергей Пашинский, который сейчас находится в больнице, в которую привезли журналистку, сообщает Громадське ТВ.

По его словам, Чорновил в тяжелом состоянии перевели в реанимационное отделение больницы. У женщины многочисленные переломы и она очень плохо себя чувствует.

Кроме того, как пишет УНИАН, по словам политика, Татьяне понадобится три операции.

Кроме того, Пашинский заверил, что три операции - это необходимый минимум при оптимистических прогнозах.

Напомним, на Киевщине в городе Борисполе в ночь на 25 декабря, неизвестные жестоко избили журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновил. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Как сообщал ранее "Главред", правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство".

Президент Виктор Янукович поручил главе МВД Виталию Захарченко и Генпрокурору Виктору Пшонке срочно расследовать избиения журналистки Татьяны Чорновил. Все подробности избиения Татьяны Чорновил читайте здесь.

видео: Leviy Bereg

