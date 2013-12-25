Зверски избитую Татьяну Чорновил перевели в реанимацию: ей понадобится три операции.

Три операции - это необходимый минимум при оптимистических прогнозах, говорит нардеп.
Избитую сегодня ночью журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновил перевели в реанимационное отделение в одной из киевских больниц.
Об этом рассказал нардеп от фракции "Батькищина" Сергей Пашинский, который сейчас находится в больнице, в которую привезли журналистку, сообщает Громадське ТВ.
По его словам, Чорновил в тяжелом состоянии перевели в реанимационное отделение больницы. У женщины многочисленные переломы и она очень плохо себя чувствует.
Кроме того, как пишет УНИАН, по словам политика, Татьяне понадобится три операции.
Кроме того, Пашинский заверил, что три операции - это необходимый минимум при оптимистических прогнозах.
Напомним, на Киевщине в городе Борисполе в ночь на 25 декабря, неизвестные жестоко избили журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновил. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.
Как сообщал ранее "Главред", правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство".
Президент Виктор Янукович поручил главе МВД Виталию Захарченко и Генпрокурору Виктору Пшонке срочно расследовать избиения журналистки Татьяны Чорновил. Все подробности избиения Татьяны Чорновил читайте здесь.
видео: Leviy Bereg