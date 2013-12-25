Ходорковский о кредите Украине: делая недовольное лицо, Европа аплодирует Путину

25 декабря 2013, 11:27

Германии позиция Путина выгодна.

Европа довольна тем, что власти Украины получили кредит от России.

Об этом  сказал экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, пишет русская служба ВВС. 

"В моем представлении то, что на сегодняшний день делает Владимир Путин - в частности, по Сирии, по энергетике, - для западных политиков либо выгодно, либо безразлично. Все остальное - это чистой воды игра. И по Украине я почти убежден, что, например, для Германии позиция Путина выгодна. Украине было нужно 30 миллиардов долларов, их должна была дать либо Европа, либо Путин. Россия дала эти 30 миллиардов. Думаю, делая недовольное лицо, в Европе, на самом деле, аплодируют", - заявил Ходорковский.

Ранее относительно ситуации в Украине Ходорковский отметил: "Эта страна для меня небезразлична. У меня часть родственников живет в Украине. Но я на сегодняшний день не владею необходимой информацией, чтобы что-то говорить".

Напомним, 17 декабря в Москве на заседании российско-украинской межгосударственной комиссии Президенты Виктор Янукович и Владимир Путин подписали пакет соглашений.

Россия выделила Украине кредит в 15 миллиардов долларов. Первый транш этих средств поступил в Нацбанк вчера, 24 декабря.

На встрече премьеров России и Украины в Москве Дмитрий Медведев сообщил о переводе первого транша кредита в 3 млрд долларов на счета Нацбанка Украины.

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Путин Украина Европа Ходорковский
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