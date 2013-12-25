Азаров о Майдане: оппозиция теряет остатки совести

Премьер Николай Азаров раскритиковал оппозицию и участников протестов на Евромайдане и призвал их "прекратить дезорганизовывать общество" и не блокировать работу органов столичной власти.

Об этом он заявил, открывая заседание Кабмина в среду, пишет УНИАН.

"Мы видим, что оппозиция существует по принципу "чем хуже, тем лучше"... Мы видим, что оппозиция и часть общества, которым она манипулирует, теряют не только здравый смысл, но и остатки совести. В преддверии новогодних праздников я призываю их остепениться и прекратить дезорганизовывать жизнедеятельность общества", - считает Азаров.

Он также призвал прекратить блокирование столичных органов власти, поскольку именно они обеспечивают деятельность всей страны.

Премьер, кроме того, уверен, что события в Киеве не отображают ситуацию по всей стране.

"Майдан - это лишь фрагмент на карте, и лишь одна часть организации нашей деятельности, а не полная его картина. Я всегда поддерживал и поддерживаю волеизъявление людей. Но нельзя подгонять жизнь всей страны под отдельную часть населения", - сказал Азаров.

Напомним, ранее премьер неоднократно выступал с критикой протестов на Евромайдане, в частности, заявлял, что во время разгона акции в ночь на 30 ноября там были провокаторы.