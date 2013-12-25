В милиции назвали одну из версий избиения Татьяны Чорновил

Милиция рассматривает несколько версий нападения на журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновил, которая в ночь на 25 декабря была жестоко избита.

Как сообщили в пресс-службе МВД, одна из них – провокация.

"Ведь, как известно следствию, активистка неоднократно оставалась на ночь в Доме Профсоюзов и передвигалась исключительно в сопровождении других. В ночь нападения она была одна, поэтому, возможно, нападавшие этим и воспользовались", - говорится в сообщении МВД.

Кроме того, в ведомстве заверили, что нападение на журналистку будут расследовать наиболее опытные сотрудники центрального аппарата МВД - уголовное производство передается в главное следственное управление. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Украины Виктором Дубовиком.

"Указанное событие находится на контроле министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины", - сообщили в министерстве.

Также в МВД отметили, что в автомобиле Чорновил был найден видеорегистратор, однако родственники девушки не отдали его милиции.

По данному факту следственным отделом Бориспольского горотдела милиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сотрудники милиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Кроме милиции к расследованию избиения журналистки подключилась и Генпрокуратура, пишет УНН.

По поручению Генпрокурора на место нападения на журналистку для проведения повторного осмотра выехал заместитель Генпрокурора Роман Андреев.

Кроме того, туда выехал первый заместитель министра внутренних дел Виктор Дубовик.

Как сообщили в ведомстве заместитель Генпрокурора держит процессуальное руководство расследованием на личном контроле.

Напомним, на Киевщине в городе Борисполе в ночь на 25 декабря, неизвестные жестоко избили журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновил. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Ей нужны три опреации.

Президент Виктор Янукович поручил главе МВД Виталию Захарченко и Генпрокурору Виктору Пшонке срочно расследовать избиения журналистки Татьяны Чорновил. Все подробности избиения Татьяны Чорновил читайте здесь.

Видео: ТСН.