Опубликовано видео с места нападения на журналистку Татьяну Чорновол

25 декабря 2013, 12:32

Оппозиция считает избиение покушением на убийство и передали доказательства Генпрокурору о том, кто это сделал.

В Сети появилось видео с места нападения на журналистку Татьяну Чорновол.

Между тем, оппозиция считает, что избиение – это не хулиганство, это покушение на убийство

Об этом в эфире Громадського.ТБ сообщил депутат от "Батькивщины" Сергей Пашинский.

"Это не хулиганство, это покушение на убийство", - подчеркнул Пашинский

"Ночью сегодня следили. Я хочу подчеркнуть, это без спецслужб невозможно", - подчеркнул он.

"Таня все это время была на Майдане, она первый раз за продолжительное время хотела увидеть своих детей. За ней была слежка, электронная в том числе, которую могут осуществлять лишь наши спецслужбы. За ней следили, ее перехватили, ее заблокировали. Это целая бандитская спецоперация, которую нельзя сделать без поддержки органов, которые оборудованы необходимым радиотехническим обеспечением", - заметил Пашинский.

Отвечая на реплику о том, что известные номера машины, которая нападала на Черновол, Пашинский напомнил, что в машине, которая следила за лидерами евромайдана, были найдены 10 номерных знаков.

"Если мы там увидели номер, это не означает, что он существует", - сказал он.

"Волна общественных протестов стабилизировалась….Это не политика, это бейсбольные биты, пистолеты и ножи", - подчеркнул Пашинский.

Он также сообщил, что лидер фракции Батькивщина Арсений Яценюк "передал доказательства Генпрокурору Виктору Пшонке о том, кто это сделал".

Как сообщается на страничке Батькивщины в Twitter,  Арсений Яценюк передал в ГПУ флешку с записью видеорегистратора из машины Тани Чорновол. На видео зафиксирована слежка и блокирование авто", - сказано в сообщении.

"Избиение Тани Чорновол - это нападение на журналиста из-за профессиональной деятельность. Поэтому должны быть допрошены все фигуранты ее расследований", - считает Яценюк.

В свою очередь лидер УДАРа Виталий Кличко также осудил нападение на Татьяну.

"Напасть на женщину, стаей, ночью могут лишь трусливые с ментальностью рабов существа, которые выполняют задачи более жалких аморальных созданий", написал политик на своей страничке в Twitter. 

Напомним, на Киевщине в городе Борисполе в ночь на 25 декабря, неизвестные жестоко избили журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновол. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Ей нужны три опреации.

Как сообщал ранее "Главред", правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Милиция рассматривает несколько версий нападения Чорновил. Одна из них – провокация.

Президент Виктор Янукович поручил главе МВД Виталию Захарченко и Генпрокурору Виктору Пшонке срочно расследовать избиения журналистки Татьяны Чорновил. Все подробности избиения Татьяны Чорновил читайте здесь.

Видео: Громадське ТБ

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Евромайдан избиение журналистка Татьяна Чорновол Татьяна Чорновил
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