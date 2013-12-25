Избиение Татьяны Чорновол: оппозиция заявила о запугивании Майдана, регионал - о пиаре

Украинские депутаты прокомментировали "Главреду" жестокое избиение журналистки и активистки Евромайдана Татьяны Чорновол. В оппозиции это происшествие назвали местью власти и намерением запугать активистов Евромайдана, а в ПР намекнули, что оно может быть связано с "пиаром".

Так, нардеп от "Свободы", представитель комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Игорь Мирошниченко заявил, что сейчас запугиваются все оппоненты власти.

"Власть сейчас пытается запугать всех неугодных, всех, кто с ней не согласен и разоблачает ее деятельность. Потому понятно, что избиение Татьяны Чорновол – никакое не хулиганство, а месть за ту информацию, которую она раскрывала и обнародовала. Но власть должна понимать, что запугать Майдан, угрожать ему такими методами невозможно. А факт насилия может вызвать очередную волну возмущения и еще большее сопротивление, как это уже несколько раз было с Майданом", - сказал "Главреду" политик.

Он пообещал, что оппозиция "будет действовать и дальше так, как объявила со сцены Майдана". "Мы будем дальше мирным путем добиваться того, чтобы власть не просто услышала людей, а начала с ними считаться... Сложно сказать сейчас, какой может быть эффективный способ защиты против преследований властью активистов Евромайдана, тем более, с помощью бандитов, которые будут выслеживать кого-то, избивать. Тут сложно найти рецепт – надо просто как можно скорее менять систему власти", - отметил Мирошниченко.

"Нужно, чтобы за поджоги автомобилей и избиение людей отвечали не исполнители, а заказчики. К примеру, мы совершенно четко понимаем, кто заказчик того, что происходит в Харькове (там во время нападения получил ножевые ранения один из организаторов Евромайдана - ред.). Но этим двум деятелям все сходит безнаказанно с рук. Они открыто угрожают, а потом людей бьют и подрезают, а они при этом даже не оказываются под подозрением. Это значит, что власть занимается круговой порукой и покрывает этих бандитов", - добавил он.

Вместе с тем, депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко сказал, что у него есть "вопросы" по поводу избиения Чорновол.

"Власть будет действовать в соответствии с действующим законом, поданными заявлениями и имеющимися уликами. Но эта Чорновол – странный человек: она постоянно в тех местах, где ее бьют. Это вызывает слишком много вопросов, и это уже перебор как для одного журналиста. Нужно еще разобраться и понять, что там за побои, чтобы это не оказалась какая-то инсценировка", - сказал регионал.

"Потому что ее (Чорновол - ред.) действия направлены только на одно – на привлечение внимания к себе любимой. Поэтому хотелось бы, чтобы были четкие улики, факты и расследования, чтобы, если есть виновные, наказать виновных, а если это инсценировка, то чтобы она была раскрыта, и было показано, что у нас есть люди, которые не гнушаются ничем ради личного пиара", - добавил он.

Напомним, Татьяна Чорновол была жестоко избита в Борисполе в ночь на 25 декабря. Жрурналистка находится в реанимации, ей понадобятся несколько операций.

Сама Чорновол связала избиение со своей активной общественной деятельностью.