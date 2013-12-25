СБУ опровергла существование "списка Царева"

В СБУ дали первые официальные комментарии относительно запрета на въезд в Украину ряду иностранных граждан.

Об этом сообщает официальный сайт Службы.

"Служба безопасности Украины сообщает, что в ноябре-декабре, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе иностранцев" в интересах обеспечения национальной безопасности Украины было принято решение о временном запрете на въезд в Украину ряда иностранных граждан", - говорится в сообщении.

В то же время, спецслужба отдельно подчеркнула, что не работала с каким-либо списком – решение по каждому иностранцу принималось индивидуально.

"Решение по каждому лицу принималось отдельно, а не по так называемому "списку", который распространяют СМИ", - отметили в СБУ.

Кроме того, правоохранители напомнили, что решение о запрете на въезд для некоторых иностранцев является одним из инструментов обеспечения защиты государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала Украины.

"Такие решения приняты в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законами Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "Об основах национальной безопасности Украины", - подчеркнули в СБУ.

Вместе с тем, в сообщении не уточняется, кому именно спецслужба приняла решение временно запретить въезд в Украину.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее нардеп-регионал Олег Царев подал в МИД и СБУ предложение о запрете въезда в Украину для 36 иностранных граждан, которые поддерживали Евромайдан.