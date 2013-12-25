В суде заявили, что амнистия участников Евромайдана невозможна практически

Так называемый Закон об амнистии участников Евромайдана не может быть применен на практике ни правоохранительными органами, ни судом из-за отсутствия в законодательстве механизмов его реализации.

Об этом говорится в заявлении члена Совета судей Украины, заместителя председателя Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Павела Гвоздика, размещенном на официальном сайте ВССУ.

По его словам, принятый 19 декабря закон "Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний" четко не определяет круг лиц, на которых он распространяется. Ведь в тексте закона употреблен расплывчатый термин "участники акций протеста и массовых мероприятий", и он не позволяет определить, кого именно следует считать такими. Также непонятно, какие массовые мероприятия подразумеваются в законе, поскольку в указанный в нем период времени на территории Украины происходило большое количество концертов, выставок, спортивно-зрелищных и других массовых мероприятий, поясняет судья.

По информации судьи, закон предусматривает фактически новый вид освобождения от уголовной ответственности, который при этом не предусмотрен Уголовным кодексом Украины. Как следствие, в Уголовном процессуальном кодексе отсутствует и процедура его применения. То есть, в украинском законодательстве просто нет норм, регулирующих процедуру инициирования, рассмотрения, принятия решения об освобождении от ответственности в соответствии с положениями принятого закона, обжалования принятых решений, определение должностных лиц, должны осуществлять соответствующие действия, и т.д.

Он также напоминает, что на сегодня в Украине единственным видом освобождения от ответственности, который может состояться по решению Верховной Рады, является амнистия.

Однако в принятом законе амнистия не упоминается, а его положение почти полностью не соответствуют законодательству, регулирующему вопросы ее применения (например, амнистированным может быть исключительно лицо, признанное виновным в совершении преступления обвинительным приговором суда, а принятый закон позволяет освобождать от ответственности и подозреваемых во время досудебного расследования).

Также невозможно реализовать положения закона, запрещающие открывать новые уголовные производства. Во-первых, уголовные производства согласно Уголовному процессуальному кодексу не открываются, поскольку на этой стадии процесса нет необходимости принимать какое-либо отдельное решение, в том числе об "открытии уголовного производства". Во-вторых, досудебное расследование начинается после внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований безальтернативно, то есть фактически в автоматическом режиме.

Напомним, 19 декабря, Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования и наказания участников мирных собраний - акций Евромайдан.



23 декабря Президент Виктор Янукович подписал Закон об амнистии.