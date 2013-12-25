Янукович устроит перестановки в Кабмине уже в ближайшее время - Рыбак

В ближайшее время Янукович устроит кадровые перестановки в Кабмине.
В ближайшее время Президент Украины Виктор Янукович проведет кадровые перестановки в правительстве.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, передает УНИАН.
Спикер отметил, что принимать решения о кадровой ротации в Кабмине никто, кроме главы государства, не имеет права.
В то же время Рыбак заверил, что в Раде сейчас отставке правительства в парламенте не зарегистрировано.
"На сегодняшний день такого постановления нет", - сказал Рыбак.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее один из лидеров фракции Партии регионов, Михаил Чечетов, выразил уверенность, что до конца года Кабмин Азарова претерпит серьезные изменения, а многие министры могут быть отправлены в отставку.