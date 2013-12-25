Янукович устроит перестановки в Кабмине уже в ближайшее время - Рыбак

В ближайшее время Президент Украины Виктор Янукович проведет кадровые перестановки в правительстве.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, передает УНИАН.

Спикер отметил, что принимать решения о кадровой ротации в Кабмине никто, кроме главы государства, не имеет права.

В то же время Рыбак заверил, что в Раде сейчас отставке правительства в парламенте не зарегистрировано.

"На сегодняшний день такого постановления нет", - сказал Рыбак.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее один из лидеров фракции Партии регионов, Михаил Чечетов, выразил уверенность, что до конца года Кабмин Азарова претерпит серьезные изменения, а многие министры могут быть отправлены в отставку.