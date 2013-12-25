Кравчук заявил, что Россия никогда не отпустит Украину, совершенствуя свои "объятия"

Россия никогда не отпустит Украину. Последние договоренности между Киевом и Москвой еще крепче привязали страну к России.

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире Громадського ТБ, пишет Украинская правда.

"Россия никогда не отпустит Украину. Европа, планируя Восточное партнерство, допустила большую ошибку - она ​​оставила Россию за рамками Восточного партнерства", - считает он.

"(Европа) Думала, что она заберет от России бывшие республики, нынешние государства ... А все эти республики привязаны к России, через газ, через рынок, через таможенные формы, привязаны очень сильно. И нужно найти место России, иначе она не выпустит Украина ", - подчеркнул Кравчук.

По его словам, Россия ищет новые способы привязать к себе Украину.

"Она также совершенствует свои "объятия". Ранее была таможенная война - это очень низкая культура... Можно это сделать через приватизацию крупных объектов - припортового завода, атомных электростанций", - предполагает политик.

"Я думаю, что такие вещи, как кредиты и цена на газ - это одна из таких форм, чтобы еще сильнее привязать Украину к России", - сказал он.

В то же на будущее Украины Кравчук смотрит с оптимизмом.

"Я не вижу на сегодня большой угрозы (для Украины). Они (угрозы) уже 22 года существуют, и при Ельцине, и при Кравчуку угрозы были не меньшими, но Украина, слава Богу, живет независимо", - сказал он.

При этом экс-президент заявил, что, если бы он был действующим президентом, он также договаривался бы с Москвой , чтобы спасти Украину от банкротства.

"Полетел бы хоть к черту на рога. Чтобы дали денег для того, чтобы Украина на стала банкротом", - сказал Кравчук в ответ на вопрос, полетел бы он на переговоры в Россию.

"Когда нет живых денег для того, чтобы закрыть дыру в бюджете - это катастрофа", - подчеркнул он, добавив, однако, что следует учитывать условия помощи из-за границы.

Он также утверждает, что он бы подписал Соглашение об ассоциации с ЕС , если бы для этого было все готово.

Напомним, ранее Кравчук уже заявлял, что Россия не отпустит Украину из своих объятий, ведь это - стратегические интересы россиян.

"Стратегическая задача России, национальные интересы в том, чтобы не отпустить Украину из своих объятий – никогда и никак. Это еще Ельцин писал указ, что Украина должна остаться в сфере стратегических интересов России, все российские президенты так поступали. Это у них подкожная философия", – сказал он.