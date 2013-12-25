Активисты Евромайдана заблокировали подъезды к МВД: опубликованы фото

Активисты Евромайдана заблокировали улицу Богомольца возле Министерства внутренних дел.

Представители ГАИ пытаются разблокировать проезжую часть возле МВД. Они хотят убрать с дороги два автомобиля, который перекрыл улицу, пишет УНИАН.

Народный депутат Леся Оробец сообщила, что ГАИ хочет составить протокол и забрать машины с помощью эвакуатора. В настоящее время продолжаются переговоры руководства ГАИ с народным депутатом Александром Бригинцом.

Митингующие взяли в кольцо представителей ГАИ и скандируют: "Ганьба!".

Между тем активист Игорь Луценко на своей странице в Facebook написал: "Сижу в одной из машин, которые стоят поперек Богомольца, у входа в центральный офис МВД".

По словам Луценко, милиция продолжает настаивать на том, чтобы активисты убрали машины.

Он призвал других активистов присоединяться и предлагает установить палатку.

Напомним, активисты Евромайдана пикетируют Министерство внутренних дел, требуя отставки Виталия Захарченко с должности главы МВД.

Как известно, этой ночью жестоко избили журналиста и активиста Татьяну Черновол, вытащив ее из собственного автомобиля на бориспольской трассе.

Накануне Черновол ездила снимать дома министра внутренних дел Захарченко и генпрокурора Виктора Пшонки. Во время последней съемки за ней следили "беркутовцы". Информацию о доме Захарченко Черновол успела поставить в Сети. Все подробности избиения Татьяны Чорновол читайте здесь.