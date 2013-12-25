Вступление в ЕС на референдуме готова поддержать половина украинцев - опрос

Вступление Украины в Евросоюз на референдуме готовы поддержать почти половина украинцев.

Таковы результаты исследования, проведенного социологами группы "Рейтинг" и "Социс", сообщают официальные сайты компаний.

В ходе опроса 49,1% респондентов заявили, что голосовали бы "за" евроинтеграцию страны, против высказались 29,6% украинцев, еще 21,3% - не определились со своим ответом.

При этом среди тех, кто уверен в своем выборе, число сторонников вступления в ЕС составило 62,4%.

В то же время, вступление Украины в Таможенный союз на референдуме готовы поддержать 32,5% респондентов, а 41,9% проголосовали бы против.

Еще 25,6% - не определились со своим участием в таком референдуме.

Опрос проводился среди граждан Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки – не более 1,8%.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее премьер-министр Николай Азаров уверял, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году на выгодных для Киева условиях.