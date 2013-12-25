Пшонка: результаты экспертизы по избиению Татьяны Чорновол будут уже сегодня

Результаты экспертизы криминалистов по избиению журналистки Татьяны Чорновол будут готовы уже сегодня к вечеру.

Об этом заявил генеральный прокурор Виктор Пшонка, передает "Интерфакс-Украина".

"Уже к вечеру мы ждем первых результатов. Руководителем группы процессуальных руководителей я назначил своего заместителя Романа Андреева. Проведение самого расследования ГПУ поручила Главному следственному управлению МВД", - сообщил он.

Также прокурор заверил, что журналистам не должны препятствовать в профессиональной деятельности и подчеркнул, что силовикам нужно максимально открыто расследовать это дело.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее срочно расследовать это дело поручил Президент Украины Виктор Янукович.