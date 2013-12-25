Украина не настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросюзом

Украина не настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом заявил премьер Николай Азаров, пишет УНИАН.

"Мы не ставим сейчас перед собой задачу пересмотра соглашения, однако, условия его, как бы сказать, имплементации, могут лечь в основу наших переговоров (с Европейской комиссией)", - отметил премьер.

Азаров также подчеркнул, что к подготовке к Соглашению об ассоциации необходимо было привлекать промышленные объединения и ассоциации, "чтобы они участвовали в подготовке или, может быть, пересмотре целого ряда положений о зоне свободной торговли".

"Задача выхода на высокие нормы технического регулирования и стандарты, которые действуют в Европейском Союзе, и задачи, которые мы поставили, - мне хотелось бы знать вашу точку зрения (промышленников) - насколько все это реально и прагматично. И, может быть, мы в процессе переговоров с нашими партнерами кое-какие позиции и пересмотрим", - объяснил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, Азаров заявил, что Украина подпишет Ассоциацию с ЕС в 2014 году, на выгодных условиях.

В то же время премьер подчеркнул, что если бы Европейский союз сразу предложил Украине 20 млрд долл, Соглашение об ассоциации уже было бы подписано.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что Николай Азаров раскритиковал оппозицию и участников протестов на Евромайдане и призвал их "прекратить дезорганизовывать общество" и не блокировать работу органов столичной власти.