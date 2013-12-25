Социологи установили, сколько украинцев приняли участие в Евромайдане и митингах за ПР

В акциях протеста на Евромайдане вышли 5,7% украинцев, а в провластных митингах приняли участие 0,5%.

Таковы результаты опроса, проведенного Центром "Социс" и группой "Рейтинг", сообщают официальные сайты компаний.

На момент проведения опроса (7-17 декабря) о своем участии в протестах рассказали 5,7% респондентов, еще 17,5% были готовы в них участвовать.

При этом каждый 5-й опрошенный (21,6%) поддерживает такие митинги, но не готов принимать в них участие.

В то же время почти половина опрошенных (47,6%) не поддерживают эти акции. 7,7% - не определились с ответом.

При этом об участии в акциях поддержки нынешней власти заявили 0,5% респондентов, еще 3,5% были готовы принимать в них участие.

12% опрошенных отметили, что поддерживают провластные митинги, но не готовы в них участвовать.

Вместе с тем, 75,8% опрошенных не поддерживают такие мероприятия, 8,1% - не определились с ответом.

Исследование проводилось среди граждан Украины старше 18 лет во всех регионах страны.

Статистическая погрешность – не более 1,8%.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее были опубликованы результаты опроса о возможной поддержке вступления Украины в ЕС или Таможенный союз.