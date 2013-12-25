Луценко считает, что вместо штурма Майдана власть "начала всеукраинскую Врадиевку"

Власть вместо штурма Евромайдана "начала всеукраинскую Врадиевку".

Об этом сказал экс-глава МВД, лидер движения "Третья украинская республика" Юрий Луценко, пишет Радио "Свобода".

По его мнению, то, что Президент Виктор Янукович решил взять на контроль расследование жестокого избиения журналистки и общественной активистки Татьяны Черновол означает, что он покрывает исполнителей.

"Это плохой признак. Когда Президент говорит: я аплодирую Майдану, то аплодисменты приходят с дубинками . Поэтому, когда Президент берет что-то на контроль - это значит, что он покрывает своих исполнителей из своей хищной стаи", - сказал Луценко.

По его словам, он не верит ни в какое расследование до тех пор, пока министр внутренних дел Виталий Захарченко является частью этого расследования.

Между тем, лидер фракции ВО "Свобода" Олег Тягнибок рекомендует митингующим против власти ночью не выходить в одиночку за пределы территории Евромайдана в Киеве, пишут Украинские новости.

" Мы можем только порекомендовать нашим активистам в одиночку за пределы Евромайдана не ходить. Даже киевляне, которые возвращаются на ночевку, делайте это вместе. Потому что власть организовала охоту на активистов Евромайдана " , - сказал он.

По мнению Тягнибока, нападениями на протестующих власти хотят запугать людей.

"Но чем больше действие, тем больше будет противодействие. И эти факты еще больше выведут людей на улицу" , - подчеркнул депутат.

По его словам, избиения журналистки Татьяны Чорновол является покушением на ее жизнь. Также депутат отметил, что сейчас власть запугивает не только активистов , но и членов их семей, в том числе детей.

Напомним, на Киевщине в городе Борисполе в ночь на 25 декабря, неизвестные жестоко избили журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновил. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Ей нужны три опреации.



Как сообщал ранее "Главред", правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Милиция рассматривает несколько версий нападения на Чорновол: провокация, профдеятельность и ДТП



Президент Виктор Янукович поручил главе МВД Виталию Захарченко и Генпрокурору Виктору Пшонке срочно расследовать избиения журналистки Татьяны Чорновол. Все подробности избиения Татьяны Чорновол читайте здесь.