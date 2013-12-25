Симоненко рассказал, чего ждать от Верховной Рады в новом году

Работа Верховной Рады Украины в новом, 2014-м году, вряд ли существенно изменится.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил лидер КПУ Петр Симоненко.

Он отметил, что в новом, 2014-м году, вряд ли произойдет чудо и парламент будет работать на полную мощность.

Лидер КПУ пояснил, что "чудо", по сути, состоялось в октябре 2012 года, когда в результате парламентских выборов большую часть депутатских мандатов получили представители бизнеса, которые, в первую очередь, думают не об Украине, а о собственных интересах. Более того, этих людей нельзя называть патриотами Украины, так как они выводят свои капиталы из страны.

Также Симоненко подчеркнул, что пополнение парламента пятью новыми депутатами, одержавшими победу на повторных выборах в проблемных округах, существенно не изменят парламентскую картину и расстановку сил.

Лидер КПУ прогнозирует, что режим работы парламента в 2014 году вряд ли изменится — и после нового года продолжатся блокирования трибуны и фактическое отсутствие работы законодательного органа.

При этом Симоненко констатировал, что Украине в идеале стоит быть парламентской республикой (при наличии ответственного парламента, настроенного на работу и пекущегося о судьбе страны — прим. ред.), отказавшись от президентского правления.