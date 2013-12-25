Обнародованы данные о владельце джипа, на котором атаковали журналистку Чорновол

Правоохранители определили машину и ее владельца, на которой приехали нападавшие на журналистку Татьяну Чорновол.

Об этом рассказал депутат от ВО "Свобода" Руслан Марцынкив со ссылкой на главу МВД Виталия Захарченко, который встретился с оппозиционными депутатами, передает ЛИГАБизнесИнформ.

По его словам, сегодня лидеры оппозиции передали в Генпрокуратуру запись с видеорегистратора, который, якобы снял избиение Чорновол.

"Как нам доложил министр внутренних дел, он эту флешку получил. Он сказал, что определена машина - это Porsche Cayenne (на нем приехали нападавшие на Чорновол, - ред.), - и собственник этой машины", - сказал депутат.

Между тем, в своем Facebook Мустафа Найем выложил фотографию с видеорегистратора машины Татьяны Черновол.

По информации свободовца, оппозиционеры выдвинули Захарченко несколько требований.

"Мы поставили несколько требований. Первое требование - завтра доложить до двух часов дня, у нас опять будет с ним встреча, он должен прийти и сказать, кто преступники и задержать этих преступников", - сказал свободовец.

По словам Марцынкива, они требуют расследовать ряд других резонансных преступлений - по разбитым машинам, избиению активистов Майдана. "Около 20 таких преступлений ему было названо. Завтра министр внутренних дел должен доложить в два часа. Мы считаем, что если он этого не сделает, то… станет понятно, что милиция сегодня сама возглавляет этот процесс. Складывается впечатление, что это или возглавляет сама милиция с ее окружением, или у нас действует преступная группа, которая в сотрудничестве с властью и внутренними органами совершает эти преступления", - сказал депутат.

Еще одно требование депутатов к Захарченко - разблокировать центр города от бойцов Внутренних войск и сотрудников МЧС.

Напомним, на Киевщине в городе Борисполе в ночь на 25 декабря, неизвестные жестоко избили журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновол. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Ей нужны три опреации.

Как сообщал ранее "Главред", правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Милиция рассматривает три версии нападения Чорновол.