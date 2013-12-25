Задержан подозреваемый в нападении на журналистку Чорновол - СМИ

Правоохранители задержали мужчину, который, вероятно, причастен к нападению на журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновол.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в следственных органах.

По данным издания, задержанный - владелец автомобиля, в котором злоумышленники прибыли на место происшествия. Сейчас проверяется его причастность к преступлению.

Напомним, Татьяна Чорновол была жестоко избита в ночь на 25 декабря и находится в больнице.

Ранее сообщалось о том, что установлен хозяин авто, которое атаковало машину Чорновол, а также опубликовано фото его номеров, сделанное видеорегистратором журналистки.

Также в Сети появилось видео с места нападения на Чорновол.