Кужель требует отставки Захарченко, если не найдут нападавших на журналистку Чорновол

Нардеп от "Батькивщины" Александра Кужель заявила, что глава МВД Виталий Захарченко должен уйти в отставку, если завтра в 14 часов не будет ответа об избиении журналистки и активистки Евромайдана Татьяны Чорновол.

Об этом она сказала во время митинга у здания МВД после встречи оппозиционных нардепов с министром, сообщает УНИАН.

"Мы не хотим преступной власти и поэтому мы все вместе выдвинули Захарченко основное требование - если завтра в два часа не будет ответа на вопрос относительно избиения Татьяны Чорновол, незачем с ним говорить. Он должен уйти в отставку", - заявила Кужель.

А нардеп-свобовец Игорь Швайка добавил, что такие случаи, как с Чорновол, расследуются в течение первых суток "по горячим следам" в 95% случаев.

"Власть ничего не хочет делать, потому что когда в их девушек-депутатов бросили снежки, они через три часа обвинили в этом партию "Свобода", а когда у нас вчера подрезали активиста в Харькове, когда они сожгли у депутатов машины, когда они Татьяну Чорновол не просто избили — это было покушение на жизнь, потому что они считали, что они ее убили — ей сломали 7 костей носа, у нее тяжелая черепно-мозговая травма. А министр и вся его пресс-служба сидят и улыбаются", - заявила Кужель.

Кроме этого она отметила: "Когда сегодня наши лидеры занесли в прокуратуру фотографии номера машины, когда занесли фотографии людей, которые ее били, а министр сказал, что он только вернулся из дома и ничего не знает, и никто не арестован".

"Я спросила министра, не считает ли он, что избиение Татьяны Чорновол — это продолжение того, что она вчера ездила с журналистами к тем "хатынкам" Захарченко и Пшонки, которые строятся. Она только вчера там была и выложила в фейсбуке эти фото. Не за это ли ее избили? Я спросила, есть ли у него, как у министра, деньги на построение таких "хатынок". Он сразу ответил, что "госпожа Кужель, не переживайте, на вас здесь есть уголовное дело", - рассказала о ходе разговора нардеп от оппозиции.

Ранее "Главред" сообщал, что по данным СМИ, задержан подозреваемый в нападении на журналистку. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.