Тимошенко об избиении Татьяны Чорновол: это должно стать последней каплей крови

Экс-премьер Юлия Тимошенко считает, что зверское избиение журналистки и активистки Евромайдана Татьяны Чорновол должно стать последней каплей крови.

Об этом говорится в ее обращении, которое публикует пресс-служба ВО "Батькивщина".

"Сколько мы еще будем только петь на Майданах песни и превращать беду в праздник? Боритесь и действуйте! Идите вперед! Мирно, но сильно!", - заявила Тимошенко.

"Сегодня чуть не убили Таню Чорновол и это должно стать последней каплей крови, последним проявлением жестокости по отношению к нашему народу, который мы все допустили своим бездействием", - считает экс-премьер.

"Ответственность за срыв евроинтеграции, за полную сдачу Украины в рабство Кремлю, за зверское избиение детей на Майдане 30 ноября, за ежедневные расправы с активистами Майдана, за кровавое насилие над Таней Чорновол и все, во что превратили нашу европейскую страну и жизнь украинцев, несет персонально Виктор Янукович и никто больше! Если мы - народ, если мы верим в свои силы, если мы имеем достоинство, если мы еще не сломались и не собираемся сдаваться - встаньте и действуйте, а не превращайте Майдан в место модной тусовки!" - подчеркнула Тимошенко.

Ранее "Главред" сообщал, что по данным СМИ, задержан подозреваемый в нападении на журналистку. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.