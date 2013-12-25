Названо имя одного из нападавших на журналистку Чорновол: он уже задержан

Машина, пассажиры которой избили журналиста Татьяну Чорновол, зарегистрирована на Александра Владимировича Храмцова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Ольга Червакова.

Также она отметила, что на это имя зарегистрирована первичная организация Партии регионов в одном из районов Запорожья.

В то же время, в правоохранительных органах заявили о задержании подозреваемого – владельца Porsche Cayenne.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПУ сообщает "ЛигаБизнесИнформ".

"Задержан владелец автомобиля", - сообщили в ГПУ.

В прокуратуре также отметили, что проверяют информацию о причастности к избиению еще двоих мужчин.

Напомним, ранее были опубликованы номера машины, на которой, предположительно, преследовали, а потом скрылись обидчики журналистки Чорновол.