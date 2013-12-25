Названо имя одного из нападавших на журналистку Чорновол: он уже задержан

Названо имя одного из участников нападения на Татьяну Чорновол, а в прокуратуре заявили о его задержании.
Машина, пассажиры которой избили журналиста Татьяну Чорновол, зарегистрирована на Александра Владимировича Храмцова.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Ольга Червакова.
Также она отметила, что на это имя зарегистрирована первичная организация Партии регионов в одном из районов Запорожья.
В то же время, в правоохранительных органах заявили о задержании подозреваемого – владельца Porsche Cayenne.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПУ сообщает "ЛигаБизнесИнформ".
"Задержан владелец автомобиля", - сообщили в ГПУ.
В прокуратуре также отметили, что проверяют информацию о причастности к избиению еще двоих мужчин.
Напомним, ранее были опубликованы номера машины, на которой, предположительно, преследовали, а потом скрылись обидчики журналистки Чорновол.