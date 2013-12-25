Регионал об избиении Татьяны Чорновол: паскудство, абсолютно не нужное власти

Нардеп-регионал Ярослав Сухой считает, что раскрытие нападения и зверского избиения журналистки и активистки Евромайдана Татьяны Чорновол должно стать делом принципа для власти.

Об этом он рассказал в комментарии "Главреду".

"Случившееся можно назвать только одним словом – паскудство. Власти абсолютно это не нужно (особенно сейчас). И для власти будет делом принципа и, если хотите, милицейского гонора – доказать свою профессиональную пригодность и профессиональные качества, чтобы совершившие это были найдены, а настоящие мотивы случившегося были раскрыты", - поделился мнением нардеп.

Сухой рассказал, что знал Чорновол как парламентского журналиста. "Мне очень жаль, что с ней такое случилось. А особенно обидно и неприятно, что какие-то здоровые лбы, мужики избили девчонку, женщину. Она же все-таки женщина, хрупкая, маленькая! Это просто паскудство и свинство!", - возмутился регионал

"Мне сложно сказать, что это было. Но то, что в обществе назревает взаимная нетерпимость и вражда – это очень паршивые симптомы, потому что вслед за такими вещами власть может перейти к толпе охлократии, а потом – к тирании и диктатуре. Еще раз подчеркну: это будет делом чести для всех найти виновных", - подчеркнул Ярослав Сухой.

Ранее "Главред" сообщал, что уже названо имя подозреваемого в нападении на журналистку. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.

Фото: Facebook Дмитрия Булатова