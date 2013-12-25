Как подрезали машину Татьяны Чорновол: опубликовано видео регистратора

Опубликована запись видеорегистратора журналистки Татьяны Чорновол, на которой четко видно - столкновение было спровоцировано.
Опубликована запись видеорегистратора с машины избитой журналистки Татьяны Чорновол.
Ролик был выложен журналистом Дмитрием Чигриным.
На записи четко видно, как джип Porsche Cayenne несколько раз пытался спровоцировать столкновение с машиной журналистки, а в конце ролика видно, как машина Чорновол пытается уйти от преследования.
Напомним, как сообщал "Главред", в Генпрокуратуре уже сообщили о задержании первого подозреваемого, а журналисты назвали имя владельца машины.
Видео: YouTube/Дмитрий Чигрин