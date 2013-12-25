Как подрезали машину Татьяны Чорновол: опубликовано видео регистратора

Опубликована запись видеорегистратора с машины избитой журналистки Татьяны Чорновол.

Ролик был выложен журналистом Дмитрием Чигриным.

На записи четко видно, как джип Porsche Cayenne несколько раз пытался спровоцировать столкновение с машиной журналистки, а в конце ролика видно, как машина Чорновол пытается уйти от преследования.

Напомним, как сообщал "Главред", в Генпрокуратуре уже сообщили о задержании первого подозреваемого, а журналисты назвали имя владельца машины.

Видео: YouTube/Дмитрий Чигрин