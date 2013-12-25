Избиение журналистки Татьяны Чорновол: версии власти и оппозиции

25 декабря 2013, 20:09

Депутаты прокомментировали "Главреду" нападение на журналистку.

 Жестокое избиение журналистки и активистки Евромайдана Татьяны Чорновол вызвало возмущение общественности и политиков – причем и провластных, и оппозиционных.

Так, опрошенные "Главредом" депутаты называют случившееся варварством, правда, расходятся в том, кто виноват. Оппозиционеры говорят, что власть, которая, по их мнению, начала расправы над "неугодными", активистами Майдана. Также они отмечают, что нападение было местью журналистке за острые критические тексты.

В свою очередь, "регионал" Ярослав Сухой назвал случившееся "паскудством" и подчеркнул, что нападение для власти невыгодно, поэтому вина - на ком-то другом. А его однопартиец Вадим Колесниченко, вообще, не исключает версии "инсценировки", направленной "на привлечение внимания к себе любимой".

Видео того, как нападавшие подрезали машину Чорновил смотрите здесь

Андрей Шевченко

Член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации, нардеп от "Батькивщины" Андрей Шевченко:

Как человек и журналист, считаю случившееся просто варварством. Нет слов, чтобы описать действия этих уродов. Безусловно, случившееся – последствие той атмосферы, что сложилась в стране. Мы видим, как по очереди расправляются со всеми неугодными власти людьми. При этом используются и официальные методы (милиция, правоохранители, чиновники, суды и прокуроры), и неофициальные (бандиты, "титушки" и т.д.). Все это напоминает наихудшие диктатуры Африки или Латинской Америки. Поэтому, судя по происходящему в стране, можно сказать, что Украина при Януковиче уверенно идет по пути Мугабе и Сомосы, наиболее печально известных диктатурами последних лет.

Сейчас мы должны позаботиться о трех вещах. Первая – жизнь и здоровье самой Татьяны. Насколько я знаю, делалось все для того, чтобы с ней все было хорошо. Второе – безопасность других активистов Майдана. Третье – наказание виновных.

Вся страна знает Таню, как человека, который остро писал о Януковиче, Захарченко, Клюеве. Думаю, что пока следствие не установит виновных, у общества будут все основания винить в случившемся именно этих людей – героев ее критических публикаций. Потому думаю, что сейчас и власть должна быть заинтересована в раскрытии данного преступления. Если этого не сделают, то власть понесет полную ответственность за случившееся.

Есть риск, что подобное может происходить и в будущем – ведь и это не первый случай. Посмотрите ленту событий последних дней – она как хроника боевых действий: там подрезали активиста Майдана, там подожгли машину, там жестко избили мужчину в Киеве, который впоследствии умер в больнице. Это хроника боевых действий, которые ведет власть или те, кого власть прикрывает, против активистов Майдана, против граждан, недовольных происходящим в стране.    

Игорь Мирошниченко

Член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации, "свободовец" Игорь Мирошниченко:

Власть сейчас пытается запугать всех неугодных, всех, кто с ней не согласен и разоблачает ее деятельность. Потому понятно, что избиение Татьяны Чорновол – никакое не хулиганство, а месть за информацию, которую она раскрывала и обнародовала.

Но власть должна понимать, что запугать Майдан, угрожать ему такими методами невозможно. А факт насилия может вызвать очередную волну возмущения и еще большее сопротивление, как это уже несколько раз было с Майданом.

Дальше оппозиция будет действовать так, как объявила со сцены Майдана – мирным путем добиваться того, чтобы власть не просто услышала людей, а начала с ними считаться. Думаю, что более действенного законного метода, чем массовые акции протеста и пикеты, нет.

Сложно сказать сейчас, какой может быть эффективный способ защиты от преследований властью активистов Евромайдана, тем более, с помощью бандитов, которые могут выслеживать кого-то, избивать. Сложно найти рецепт – надо просто как можно скорее менять систему власти. Нужно, чтобы за поджоги автомобилей и избиение людей отвечали не исполнители, а заказчики. К примеру, мы совершенно четко понимаем, кто заказчик происходящего в Харькове. Но этим двум деятелям все сходит с рук, и они остаются безнаказанными. Они открыто угрожают, а потом бьют и подрезают людей, а они при этом даже не оказываются под подозрением. Это значит, что власть занимается круговой порукой и покрывает этих бандитов.

Вадим Колесниченко

"Регионал" Вадим Колесниченко:

Власть (в деле об избиении Чорновол - ред.) будет действовать в соответствии с действующим законом, поданными заявлениями и имеющимися уликами.

Но эта Чорновол – странный человек: она постоянно в тех местах, где ее бьют. Это вызывает слишком много вопросов. И это перебор как для одного журналиста. Нужно еще разобраться и понять, что там за побои, чтобы все не оказалась какой-то инсценировкой. Потому что ее действия направлены только на одно – на привлечение внимания к себе любимой.

Поэтому хотелось бы, чтобы были четкие улики, факты и расследования – чтобы, если есть виновные, наказать их, а если это инсценировка, то чтобы она была раскрыта, и было показано, что у нас есть люди, которые не гнушаются ничем ради личного пиара.

Ярослав Сухой

"Регионал" Ярослав Сухой:

Случившееся можно назвать только одним словом – паскудство. Власти абсолютно это не нужно (особенно сейчас). И для власти будет делом принципа и, если хотите, милицейского гонора доказать свою профессиональную пригодность и профессиональные качества, чтобы совершившие это были найдены, а настоящие мотивы случившегося были раскрыты.

Я знаю Чорновол как журналистку, она работала как парламентский журналист. Мне очень жаль, что с ней такое случилось. А особенно обидно и неприятно, что какие-то здоровые лбы, мужики избили девчонку, женщину. Она же все-таки женщина, хрупкая, маленькая! Это просто паскудство и свинство!

Мне сложно сказать, что это было. Но то, что в обществе назревает взаимная нетерпимость и вражда – это очень паршивые симптомы, потому что вслед за такими вещами власть может перейти к толпе охлократии, а потом – к тирании и диктатуре. Еще раз подчеркну: это будет делом чести для всех - найти виновных.

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Евромайдан избиение Татьяна Чорновол активистка
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