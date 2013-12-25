Оппозиция собирает новые акции протеста на Евромайдане

В воскресенье, 29 декабря, оппозиция собирает новые акции протеста Евромайдана.

Об этом сообщили в пресс-службе "Батькивщины", передает УНИАН.

Оппозиционеры рассчитывают собрать Народное вече на Майдане Независимости и Автомайдан под Межигорьем, загородной резиденцией главы государства.

"Власть перешла от угроз и провокаций к прямому террору. Именно поэтому Совет Всеукраинского объединения "Майдан" принял решение о проведении в воскресенье, 29 декабря, Народного вече "Солидарность против террора" на Майдане Независимости", - говорится в сообщении партии.

Начало акции назначено на 12.00.

"Совет ВО "Майдан" призывает всех, кому небезразлична судьба нашей страны, кто не может мириться со звериным поведением банды при власти, которая убивает и калечит активистов Майдана и журналистов, оставить все свои дела и выйти на Майдан Независимости в воскресенье в 12.00, чтобы продемонстрировать нашу солидарность в борьбе с террором", - сообщили в Совете.

Кроме того, в оппозиции заявили, что после Народного вече на Майдане Независимости планируется выездной Автомайдан в Межигорье. Желающим участникам с транспортными средствами предлагается собираться на Европейской площади.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее социологи установили, что в акциях протеста на Евромайданах, по данным на 17 декабря, приняли участие 5,7% украинцев, а в провластных митингах - 0,5%.