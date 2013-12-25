Рейтинг президентских симпатий: лидируют оппозиционеры

В 2015-м году Президент Виктор Янукович проиграет во втором туре президентских выборов представителю оппозиции и Петру Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного Центром соц- и маркетинговых исследований "Социс" и соцгруппой "Рейтинг", сообщает УНИАН.

Так, по данным опроса, если бы во второй тур президентских выборов вышли Янукович и Виталий Кличко, то за Президента проголосовали бы 25,2%, за экс-боксера — 42,7%. При этом 19,6% не принимали бы участия во втором туре выборов, а 12,5% не определились.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Янукович и Арсений Яценюк, то за Януковича проголосовали бы 25,8%, за Яценюка — 35%. При этом 24,4% не принимали бы участия во втором туре выборов, а 14,8% не определились.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Янукович и Петр Порошенко, то за Януковича проголосовали бы 25%, за Порошенко — 33%. При этом 25,7% не принимали бы участия во втором туре выборов, а 16,3% не определились.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Янукович и Юлия Тимошенко, то за Президента проголосовали бы 26,6%, за экс-премьера — 32,1%. При этом 25,8% не принимали бы участия во втором туре выборов, а 15,5% не определились.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Янукович и Олег Тягнибок, то за Януковича проголосовали бы 27,1%, за лидера "Свободы"– 28,8%. При этом 27,6% не принимали бы участия во втором туре выборов, а 16,5% не определились.

"Если бы выборы состоялись сейчас, у Президента шансов одержать победу было бы очень и очень мало. Они были довольно призрачными", - сказал на пресс-конференции генеральный директор Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" Николай Чурилов.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то 20,2% поддержали бы Януковича, 18,6% - Кличко, 9,4% - Яценюка, 7,1% - Порошенко, 5,1% - Тягнибока.

Опрос проводился 7-17 декабря этого года. Всего опрошено 3200 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8% .

Ранее "Главред" сообщал, что в конце сентября лидерами электоральных симпатий были Янукович и Кличко.