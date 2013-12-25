Задержан второй подозреваемый в нападении на журналистку Чорновол

В среду, 25 декабря, вечером были установлены трое лиц, причастных к нападению на активистку Евромайдана, журналистку Татьяну Чорновол, две из них уже задержаны и с ними проводят следственные действия.

Об этом заявил глава МВД Виталий Захарченко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Расследование уголовного производства по факту нападения на Татьяну Чорновол находится на моем личном контроле. Мы создали мощную следственно-оперативную группу из числа лучших следователей и работников оперативных подразделений", - рассказал министр.

По его словам, правоохранителям не предоставили возможности сразу ознакомиться с записью видеорегистратора из автомобиля потерпевшей. Однако несмотря на это не прошло и суток, как уже установили трех человек, причастных к этому преступлению.

Сейчас проводятся оперативные мероприятия, направленные на задержание еще одного подозреваемого.

Ранее "Главред" сообщал, что активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. Она ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Они вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.

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