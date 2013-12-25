Опубликовано фото третьего подозреваемого в избиении Татьяны Чорновол

Следователи МВД продолжают занимать делом об избиении журналистки Татьяны Чорновол, и уже назвали имя третьего подозреваемого в нападении на активистку Евромайдана.

Им стал Сергей Котенко, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"По подозрению в совершении нападения на Татьяну Чорновил милицией разыскивается житель Киева Котэнко Сергей Александрович, 1984 года рождения", - сообщает пресс-служба.

Милиция просит всех владеющих какой-либо информацией о месте возможного его пребывания и путях передвижения, сообщать в правоохранительные органы по телефонам:

271-63-64, 256-10-02, 0800-50-02-02.

Ранее "Главред" сообщал, что по делу об избиении журналистки задержаны два человека – владелец джипа Porsche Cayenne Александр Храмцов и второй мужчина, имя котрого не было названо. Больше о нападении на Татьяну Чорновол читайте здесь.

Фото: tsn.ua