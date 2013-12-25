Регионал хочет дать амнистию "Беркуту", разогнавшему Евромайдан

Нардеп-регионал Николай Левченко предложил освободить от ответственности сотрудников спецподразделений милиции, в том числе и бойцов "Беркута", причастных к избиению студентов 30 ноября на Майдане Независимости и других активистов Евромайдана 1 декабря и в последующие дни.

В Верховной Раде уже зарегистрировал законопроект № 3821 "Об устранении негативных последствий и недопущения преследования работников правоохранительных органов и должностных лиц, а также всех других участников событий, которые имели место во время проведения мирных собраний", сообщает УНИАН

На сайте Партии регионов уже появился комментарий автора законопроекта по поводу его законодательной инициативы.

"Законопроектом предлагается освободить от ответственности работников правоохранительных органов и должностных лиц, которые принимали участие в организации и обеспечении охраны общественного порядка во время акций протеста и массовых мероприятий в период с 21 ноября 2013 года и до дня вступления в силу данного закона. Также предусматривается, что все уголовные производства и производства по делам об административных правонарушениях, служебных расследованиях, открытых или назначенных по поводу организации и обеспечения охраны общественного порядка во время акций протеста и массовых мероприятий, подлежат закрытию или завершению", - подчеркнул Левченко.

Ранее "Главред" сообщал, нардеп регионал ПР Владимир Олейник заявил, что закон об амнистии активистам Евромайдана, который 23 декабря подписал Президент Виктор Янукович, для участников акций протеста будет распространяться на "Беркут" и остальных сотрудников милиции.