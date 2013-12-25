Центризбирком официально назвал победителей в четырех скандальных округах

В среду, 25 декабря, Центризбиром огласил официальные результаты повторных выборов в Раду скандальных округах, согласно которым нардепами избраны в 94-м округе Руслан Бадаев, в 132-м округе – Николай Круглов, в 194-м округе – Михаил Поплавский, в 197-м округе – Леонид Даценко.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает ТСН.

Согласно данным протоколов, в 94-м округе за Бадаева проголосовали 58,25% избирателей, в 132-м округе Круглова – 47,85%, в 194-м округе Поплавского – 53,54%, в 197-м округе за единого кандидата от оппозиции Даценко – 63,51%.

Протоколы ЦИК о результатах выборов во всех 4 округах подписали все 14 членов комиссии, присутствовавших на заседании. Однако протокол по 94-му округу ряд членов ЦИК подписали с отдельным мнением.

Результаты выборов в 223-м округе (Шевченковский район Киева) ЦИК планирует огласить в четверг, 26 декабря.

Ранее "Главред" сообщал, что 223-м округе победил самовыдвиженец Виктор Пилипишин (44,89% голосов), обогнавший свободовца Юрия Левченко (40,58%). Оппозиция потребовала пересчета бюллетеней на 15-ти участках, но суд отказал.